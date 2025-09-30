Fenerbahçe'de Jhon Duran belirsizliği! Sahalara ne zaman dönecek?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Nice maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın zorlu maçta oynayıp oynayamayacağı ise merak konusu olmuştu. İşte golcünün sahalara döneceği tarih... (FB spor haberi)