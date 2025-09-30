Fenerbahçe Nice maçı hangi kanalda? sorusu, özellikle Avrupa Ligi’nde takımını takip etmek isteyen taraftarlar arasında büyük merak konusu. Taraftarlar yalnızca maçın yayınlanacağı kanalı değil, aynı zamanda Fenerbahçe Nice maçının saat kaçta başlayacağını da öğrenmek istiyor. 2 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak karşılaşma, Fenerbahçe’nin grup aşamasındaki performansını belirleyecek kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe-Nice maç saatleri ve yayın bilgileri merak eden taraftarlar, maçın heyecanını evde veya stadyumda birlikte yaşayabilecek. Takım kadroları, teknik direktörün stratejileri ve oyuncu performansları maç öncesi analiz ediliyor. Özellikle Fenerbahçe'nin golcü oyuncuları ve genç yıldızları, Nice karşısında takımın kaderini belirleyecek önemli isimler olarak öne çıkıyor. Peki, Fenerbahçe Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Nice maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci hafta maçında Fransa'nın OGC Nice takımıyla karşılaşacağı mücadele, 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, İstanbul'daki Chobani Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.