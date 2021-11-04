06 Kasım 2021, Cumartesi

E SPOR

GTA 5'in satış miktarı açıklandı! Rekor tazeledi

GTA 5’in satış miktarı açıklandı! Rekor tazeledi
E SPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.11.2021

Rockstar Games'in 2013 yılında oyunseverlere sunduğu Grand Theft Auto 5'in (GTA 5) satış miktarı açıklandı. Take-Two'nun düzenlediği finans toplantısında, oyunun 155 milyon adetten satıldığı ve rekor tazelediği bilgisi geçildi.

Oyunseverlerin en çok ilgi duyduğu oyunlardan Grand Theft Auto (GTA) serisinin 5.'si 2013 yılında satışa sunulmuştu. Take-Two'nun düzenlediği finans toplantısında, GTA 5'in 155 milyondan fazla satıldığı ve yeni bir rekor kırdığı açıklandı.

Açıklanan verilere göre GTA 5, her 3 ayda bir 5 milyona yakın satış yapıyor.

GTA SERİSİ 355 MİLYONU GEÇTİ

GTA serisinin oyunları, 355 milyondan fazla satış gerçekleştirdi. GTA The Trilogy The Definitive Edition'ın 11 Kasım'da satışa çıkacak olması, bu rakamların daha da yukarı çıkmasını sağlayacak.

GTA The Trilogy The Definitive Edition hakkında tüm bilgileri aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz:

GTA The Trilogy'nin çıkış tarihi açıklandı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

E SPOR HABERLERİ
CoD Vanguard resmen piyasaya çıktı! İşte sistem gereksinimleri CoD Vanguard resmen piyasaya çıktı! İşte sistem gereksinimleri
eFootball 2022 güncellemesi ertelendi! eFootball 2022 güncellemesi ertelendi!
Sociable Soccer PC ve konsollara geliyor! Sociable Soccer PC ve konsollara geliyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör