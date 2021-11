GTA 5’in satış miktarı açıklandı! Rekor tazeledi

GTA sevenlere Rockstar Games'ten müjdeli bir haber geldi. Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı. Peki GTA: The Trilogy The Definitive Edition ne zaman çıkacak? Türkiye fiyatı ve sistem gereksinimleri ne kadar? İşte tüm bilinmesi gerekenler...