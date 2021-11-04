GTA 5’in satış miktarı açıklandı! Rekor tazeledi

Rockstar Games'in 2013 yılında oyunseverlere sunduğu Grand Theft Auto 5'in (GTA 5) satış miktarı açıklandı. Take-Two'nun düzenlediği finans toplantısında, oyunun 155 milyon adetten satıldığı ve rekor tazelediği bilgisi geçildi.

Oyunseverlerin en çok ilgi duyduğu oyunlardan Grand Theft Auto (GTA) serisinin 5.'si 2013 yılında satışa sunulmuştu. Take-Two'nun düzenlediği finans toplantısında, GTA 5'in 155 milyondan fazla satıldığı ve yeni bir rekor kırdığı açıklandı.

Açıklanan verilere göre GTA 5, her 3 ayda bir 5 milyona yakın satış yapıyor.

GTA SERİSİ 355 MİLYONU GEÇTİ

GTA serisinin oyunları, 355 milyondan fazla satış gerçekleştirdi. GTA The Trilogy The Definitive Edition'ın 11 Kasım'da satışa çıkacak olması, bu rakamların daha da yukarı çıkmasını sağlayacak.

GTA The Trilogy The Definitive Edition hakkında tüm bilgileri aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz:

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