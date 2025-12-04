Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi!

Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi! Ara transferde önemli isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, transferde gaza basma kararı aldı. Bu doğrultuda sarı lacivertliler, 2 yıldızın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. İşte ayrıntılar...





Fenerbahçeli taraftarlar, ligde puan farkını 1'e indiren, Avrupa Ligi'nde üst tur iddiasını sürdüren takımlarının kadroyu nasıl güçlendireceğini sabırsızlıkla bekliyor. Ara transfer dönemi yaklaşırken, yönetim çalışmalarını hızlandırdı. Forvet ve '8 numara' takviyesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu iki bölgenin dışında, sol stoper arayışları da olduğu öğrenildi.

HEDEF BITSHIABU Fanatik'in haberine göre Tedesco'nun, Oosterwolde ile rekabete girip onu zorlayacak, oyun kurulumuna geriden destek verecek bir stoper istediği belirtildi. Oyuncu izleme komitesi adayları belirlemek için hemen kolları sıvadı. Listede yer alan isimlerden birinin El Chadaille-Bitshiabu olduğu kaydedildi. Leipzig, 20 yaşındaki savunmacı için 2023'te PSG'ye 15 milyon Euro ödemişti. Fransız stoper, bu sezon Ole Werner yönetiminde fazla forma şansı bulamadı.