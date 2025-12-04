Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi sarı kırmızılılarda büyük bir endişe yaşanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de geride kalan 14 müsabakada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde haftaya lider girdi. Bu sezon 14 lig maçında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 25 puanla 5. sırada yer aldı.