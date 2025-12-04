Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi sarı kırmızılılarda büyük bir endişe yaşanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Cuma günü Samsunspor'u ağırlayacak. RAMS Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de geride kalan 14 müsabakada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde haftaya lider girdi. Bu sezon 14 lig maçında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 25 puanla 5. sırada yer aldı.
Öte yandan Galatasaray'da, Samsunspor karşılaşması öncesi büyük bir endişe yaşanıyor. İşte ayrıntılar...
OSIMHEN VE TORREIRA, SARI KART SINIRINDA
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Osimhen ve Torreira, Samsunspor maçında sarı kart görmeleri halinde 16. haftadaki Hesap.com Antalyaspor maçında oynayamayacak.
Osimhen ayrıca sarı kart görmesi durumunda Afrika Kupası için Nijerya Milli Takımı'na daha erken katılmış olacak.