Fenerbahçe RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.