GTA The Trilogy The Definitive Edition'ın çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı açıklandı! İşte GTA The Trilogy'nin sistem gereksinimleri
GTA sevenlere Rockstar Games'ten müjdeli bir haber geldi. Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı. Peki GTA: The Trilogy The Definitive Edition ne zaman çıkacak? Türkiye fiyatı ve sistem gereksinimleri ne kadar? İşte tüm bilinmesi gerekenler...
Rockstar Games'in en çok tercih edilen oyunu GTA serisinin yeni oyunu için müjdeli haber geldi.
Şirket yaptığı açıklamayla Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition'ın çıkış tarihini duyururken, Türkiye fiyatı da belli oldu.
Buna göre 11 Kasım 2021'de PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4 ve 5 için çıkacak GTA The Trilogy The Definitive Edition'ın Türkiye fiyatı 529 TL olarak belirlendi.
GTA THE TRILOGY THE DEFINITIVE EDITION'IN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-2700K ya da AMD FX-6300
RAM: 8 GB
GPU: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R9 280
Depolama: 45 GB
Tavsiye Edilen:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-6600K ya da AMD Ryzen 5 2600
RAM: 16 GB
GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 570
Depolama: 45 GB
Oyuna dair ilk görüntüler verilirken, fragman da yayınlandı:
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