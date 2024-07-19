Epic Games Yaz İndirimleri 2024 başladı!

Bilgisayar oyuncularının en çok tercih ettiği platformlardan biri olan Epic Games, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz indirimlerine gidecek. Peki; Epic Games yaz indirimleri ne zaman başlayacak? Epic Games yaz indirimleri hangi tarihleri kapsayacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

E Spor Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2024- 21:04