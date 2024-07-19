Her yıl yaz aylarında yaptığı indirimler ile adından sıkça söz ettiren Epic Games'in bu yıl yapacağı indirimin ne zaman olacağı merak konusu oluyor. Oyunseverler indirimlerin olduğu tarihlerde kütüphanelerine yeni bir ekleme yapmak istiyor. Peki; Epic Games yaz indirimleri ne zaman? Epic Games yaz indirimleri başladı mı? İşte detaylar...
EPIC GAMES YAZ İNDİRİMLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
Epic Games Yaz İndirimleri 18 Temmuz - 1 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Epic Games Yaz İndirimleri dahilinde Epic Games kütüphanesindeki binlerce oyun indirime girecek.