Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasının yankıları devam ederken sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. PFDK, Mert Hakan Yandaş'ın derbide "rakip takım mensuplarına yönelik hakareti" nedeniyle 3 resmi maçtan men ve 120.000 TL para cezası aldığını açıkladı.
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a 3 maçtan men cezası!
Yayın Tarihi: 04.12.2025 - 22:29 Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 - 22:33