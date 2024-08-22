Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, oyunseverleri mutlu etmeye devam ediyor.
Her hafta ücretsiz oyunlara yenisini ekleyen şirketin, bu hafta vereceği oyun ise ortaya çıktı. Şirket bu hafta The Callisto Protocol'u ücretsiz hale getirdi. Bu oyunun değeri ise 499 TL...
THE CALLISTO PROTOCOL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10/11
İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 75 GB kullanılabilir alan
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10/11
İşlemci: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 75 GB kullanılabilir alan
İlave Notlar: SSD önerilir