Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, her hafta verdiği ücretsiz oyunlara bir yenisini ekledi. Epic Games, bu hafta The Callisto Protocol'u kullanıcıların erişimine açtı. İşte detaylar...

Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, oyunseverleri mutlu etmeye devam ediyor.

Her hafta ücretsiz oyunlara yenisini ekleyen şirketin, bu hafta vereceği oyun ise ortaya çıktı. Şirket bu hafta The Callisto Protocol'u ücretsiz hale getirdi. Bu oyunun değeri ise 499 TL...

THE CALLISTO PROTOCOL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11

İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11

İşlemci: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD önerilir