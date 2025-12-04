Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle birçok önemli maçta forma giyemeyen Ismail Jakobs ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı kulüpten, Senegalli futbolcuya uyarı geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sağlık kurulunun yaz transfer döneminde "riskli" raporu verdiği Senegalli sol bek, bu süreçte bir de özel hayatıyla gündeme geldi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Türk kız arkadaşından ayrılan ve gece hayatında sıkça görüntülendiği öne sürülen Jakobs'un bu davranışları kulüp içinde rahatsızlık yarattı. Özellikle sağlık açısından kritik bir dönemde olması nedeniyle oyuncuya özel bir uyarı yapıldığı belirtildi.