Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle birçok önemli maçta forma giyemeyen Ismail Jakobs ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı kulüpten, Senegalli futbolcuya uyarı geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da son dönemde yaşanan sakatlık krizi teknik heyetin elini kolunu bağlamaya devam ediyor. Takımda sık sık sakatlanan isimlerin başında gelen Ismail Jakobs'un durumu ise sarı-kırmızılı cephenin sabrını zorluyor.
Sağlık kurulunun yaz transfer döneminde "riskli" raporu verdiği Senegalli sol bek, bu süreçte bir de özel hayatıyla gündeme geldi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Türk kız arkadaşından ayrılan ve gece hayatında sıkça görüntülendiği öne sürülen Jakobs'un bu davranışları kulüp içinde rahatsızlık yarattı. Özellikle sağlık açısından kritik bir dönemde olması nedeniyle oyuncuya özel bir uyarı yapıldığı belirtildi.
2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Jakobs, Galatasaray formasını giydiği 40 maçta sahada yer aldı. Bu süreçte toplam 133 gün takımdan uzak kalan oyuncu, sakatlıkları sebebiyle tam 31 maç kaçırdı.
Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise maçında yaşadığı sakatlık sonrası Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Jakobs'un, bu hafta oynanacak Samsunspor karşılaşmasına da yetişmesi beklenmiyor. Teknik ekip ve sağlık heyeti, Senegalli oyuncuyu dev turnuvadaki kritik Monaco müsabakasına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.