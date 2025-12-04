Olympiakos-F.Bahçe Beko maçı ertelendi!

EuroLeague'in 14. haftasında 4 Aralık Perşembe günü saat 22:15'te başlaması beklenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Karşılaşma, Yunanistan'ın Pire şehrinde yer alan Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacaktı. Pire'deki olumsuz hava koşulları ve maçın oynanacağı salonda parkeye su damlaması sonucu müsabaka ertelendi.