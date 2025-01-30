2024-25 Türkiye Espor Futbol Ligi'nde Galatasaray şampiyon oldu. Sarı kırmızılı EA FC Clubs takımı ligde 77 puana ulaştı.
Galatasaray'ın Espor hesabından yapılan paylaşımda, "2024-25 Türkiye Espor Futbol Ligi Şampiyonu GALATASARAY! EA FC Clubs takımımız, Türkiye Espor Futbol Ligi'ni 77 puanla şampiyon olarak tamamladı!" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
🏆 2024-25 Türkiye Espor Futbol Ligi Şampiyonu 𝐆𝐀𝐋𝐀𝐓𝐀𝐒𝐀𝐑𝐀𝐘 🏆 EA FC Clubs takımımız, Türkiye Espor Futbol Ligi'ni 77 puanla şampiyon olarak tamamladı! 🔥#GSWIN 💛❤️ #LionKinGS 🦁 pic.twitter.com/8zWPvtbF5R— Galatasaray Espor (@GSEsports) January 29, 2025