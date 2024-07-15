Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, oyunseverleri mutlu etmeye devam ediyor.
Her hafta ücretsiz oyunlara yenisini ekleyen şirketin, bu hafta vereceği oyunlar ise ortaya çıktı. Şirket bu hafta Maid of Sker ve Arcade Paradise'ı ücretsiz hale getirdi. Bu oyunların toplam değeri ise 759 TL...
MAID OF SKER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum
İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10 (64 Bit)
İşlemci: AMD FX 6350, Intel Core i5-4460
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760, AMD Radeon R7 260X
VRAM: 2 GB
Depolama: 15 GB (Maid of Sker boyutu)
Önerilen
İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64 Bit)
İşlemci: AMD Ryzen 5 2600, Intel Core i5-10500 ve üzeri
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 ve üzeri
VRAM: 4 GB
Depolama: 15 GB
ARCADE PARADISE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum
İşletim Sistemi: Windows 10 32bit
İşlemci: Intel Core i3 or equivalent AMD
RAM: 2 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon HD 6770
HDD: 5 GB available space
DirectX: Version 11