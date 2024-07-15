Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, her hafta verdiği ücretsiz oyunlara bir yenisini ekledi. Epic Games, bu hafta Maid of Sker ve Arcade Paradise'ı kullanıcıların erişimine açtı. İşte detaylar...

Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, oyunseverleri mutlu etmeye devam ediyor.

Her hafta ücretsiz oyunlara yenisini ekleyen şirketin, bu hafta vereceği oyunlar ise ortaya çıktı. Şirket bu hafta Maid of Sker ve Arcade Paradise'ı ücretsiz hale getirdi. Bu oyunların toplam değeri ise 759 TL...

MAID OF SKER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10 (64 Bit)

İşlemci: AMD FX 6350, Intel Core i5-4460

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760, AMD Radeon R7 260X

VRAM: 2 GB

Depolama: 15 GB (Maid of Sker boyutu)

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64 Bit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600, Intel Core i5-10500 ve üzeri

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 ve üzeri

VRAM: 4 GB

Depolama: 15 GB

ARCADE PARADISE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 32bit

İşlemci: Intel Core i3 or equivalent AMD

RAM: 2 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon HD 6770

HDD: 5 GB available space

DirectX: Version 11