Freiburg-Salzburg maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde son hafta heyecanı yaşanırken, futbol tutkunlarının gözü Alman temsilcisi Freiburg ile Avusturya ekibi Salzburg arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrilmiş durumda. Turnuvada istikrarlı performansıyla dikkat çeken Freiburg, taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu önemli karşılaşmada puanını 14’e taşımanın hesaplarını yapıyor. Buna karşılık, zor bir deplasman maçına çıkacak olan Salzburg ise mevcut tabloda 3 puanla 29. sırada yer almasına rağmen mücadele azmini koruyor. Peki, Freiburg-Salzburg maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?