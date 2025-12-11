Panathinaikos-Viktroia Plzen maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

Panathinaikos-Viktroia Plzen maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde 6. hafta nefesleri keserken, gözler Panathinaikos ile Viktoria Plzen arasındaki kritik karşılaşmaya çevriliyor. Rafael Benitez yönetimindeki Panathinaikos, son haftalardaki dalgalı performansını telafi ederek taraftarının önünde yeniden çıkışa geçmek istiyor. Aynı puanda bulunan Viktoria Plzen ise Atina deplasmanına kayıp yaşamamak için geliyor. Çekya ekibi, Avrupa arenasında yoluna emin adımlarla devam etmek adına sahaya son derece dikkatli ve dengeli bir oyun planıyla çıkmaya hazırlanıyor.Peki, Panathinaikos-Viktroia Plzen maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?