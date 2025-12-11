UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında nefesler tutuluyor. Romanya’da sahne alacak FCSB-Feyenoord karşılaşması, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Turnuvada geride kalan 5 haftada sadece 3 puan toplayabilen iki ekip, gruptaki kaderlerini belirleyecek bu mücadelede sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Peki, FCSB-Feyenoord maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

FCSB-Feyenoord maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında gözler Romanya'ya çevriliyor. FCSB ile Feyenoord'un karşı karşıya geleceği bu kritik mücadele, her iki ekip için de adeta "tamam ya da devam" niteliği taşıyor. Turnuvada geride kalan 5 haftada yalnızca 3 puan toplayabilen iki takım da çıkışa geçmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. FCSB cephesinde hedef, iç saha avantajını en iyi şekilde kullanmakÖte yandan Feyenoord cephesinde ise Robin van Persie yönetiminde toparlanma arayışı sürüyor. Peki, FCSB-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FCSB-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak FCSB-Feyenoord maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

FCSB-FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Ulusal Arena'da oynancak FCSB-Feyenoord maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FCSB-FEYENOORD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FCSB: Zima; Cretu, Ngezana, Graovac, Radunovic; Lixandru, Sut; Miculescu, O. Popescu, Thiam; Tanase

Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Valente, Targhaline, Timber; Moussa, Ueda, Sauer