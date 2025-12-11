Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den Alexander Sörloth bombası! Brann maçı öncesi...

Fenerbahçe'den Alexander Sörloth bombası! Brann maçı öncesi... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Brann ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da gündemde yer alan Alexander Sörloth ile ilgili o haber gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...





Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı gündemde. Ara transfer döneminde Faslı santrfora gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak ve sarı-lacivertliler, yıllardır hayalini kurduğu Alexander Sörloth'a kavuşmak için çabalayacak.

Ülkemizde Trabzonspor forması da giyen ve 2019-20 sezonunda gol krallığı yaşayan Norveçli yıldız, Atletico Madrid'de yeteri kadar şans bulamasa da Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan PSV maçına ilk 11'de başladı ve 1 gol atıp, 1 asist yaparak 3-2'lik galibiyette büyük pay sahibi oldu.