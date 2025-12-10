Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında deplasmanda Norveç ekibi Brann ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tedesco açıklamalarında Asensio'nun oynanacak olan mücadelede kadroda olmayacağını aktardı.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

Rakibimizin bu maça odaklanacak çok fazla vakti oldu. Dinlenik çıkacaklar. Agresif olacaklar. İyi pozisyon alan ve birlikte mücadele eden bir takım. Norveç'teki şartları da düşününce ilginç bir maç olacak.

ASENSIO OYNAYACAK MI?

Asensio maç kadrosunda olmayacak. Konyaspor maçı kadrosunda olmasını umuyoruz.

"ÇÖZÜM EN-NESYRI"

"Jhon Duran'ın yokluğunda hücum planında nasıl bir çözüm ürettiniz?" sorusunu öyle yanıtladı: Çözümümüz En-Nesyri. Pek çok maçta çözüm En-Nesyri oldu. Stuttgart maçında üst seviye oynadı, Nice maçında çok iyiydi. Avrupa Ligi maçlarına hep En-Nesyri ile başladık. Asensio da kas rahatsızlığı nedeniyle olmadı. Yarın En-Nesyri ve Talisca ile birlikte oynayacağız.

"ELİMDE HER TÜRLÜ ÇÖZÜM VAR"

Bizler bu maça hazırız. Takım iyi bir durumda. Takımın enerjisi dışarıdan da gözüküyor. Kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Plzen maçına bakınca, içinde bulunduğumuz koşulların sıkıntısını çektik, Ferençvaroş maçında da... Norveç veya Türkiye fark etmez, Avrupa maçları üst seviyede oynanıyor. Şanslar yüzde 50-50 oluyor. Her şeyinizi vermelisiniz. Takımım hazır ve elimde her türlü çözüm var.

"TRANSFERDE BİR FIRSAT DOĞARSA..."

Bazı bölgelere transfer istediğiniz haberleri çıktı, doğru mu?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: Şu an bunu konuşmak için doğru bir an değil, yarın çok önemli bir maç var ve transfer penceresi açık değil. Ben takımımdan çok mutluyum. Her takımın gözünün ve kulağının açık olması gerekir transferde bir fırsat var mı diye. Ben şu oyuncuyu isterim diye isim belirten biri değilim. Bir fırsat doğarsa transferde, başkanımız ve direktörümüz ile konuşuruz. Bu bir tek adam şovu değil. Ben hiçbir zaman bu ismi istiyorum diyen biri değilim. Bu haberler benden çıkmıyor. Ben takımımdan mutluyum.

"ŞU AN HEDEF..."

Kazanırsak maç başına ortalama 2 puan oluyor. Bu da iyidir. Maç başı 2 puan ortalaması hedeflerinize ulaşacağınız bir ortalamadır. Bizim hedefimiz ilk 24, sonrasında ise mümkünse ilk 8 ve 2 maç daha az oynamak ama gerekirse o 2 maçı da özgüvenli oynarız. Şu an hedef bu, sonrasını düşünmüyorum.

"4 OYUNCUM KULÜBEDE OLACAK"

Ben genç bir teknik direktörüm ama kendimi çok tecrübeli hissediyorum. Bu 800. basın toplantım olabilir. En önemlisi maçları kazanmaktır, çok özel taktikler, fikirler önemli değil, tek istediğim kazanmak. Maçlarda taktik veya oyuncu değiştirirsek mecbur olduğumuz için yaptık. Teknik direktörün işi duruma göre aksiyon almaktır. Takım içinde sakatlıklar, cezalar olabiliyor. Ferençvaroş maçında çok eksik vardı ve zorluğunu yaşadık. Belli fikirler üretmeniz gerekiyor. Asensio yok, Edson da ağrı var. Kulübede 4 oyuncum olacak. Szymanki de dizinde ağrı hissetti. İçinde bulunduğumuz duruma göre en iyi çözümü bulmalıyız.

"ÇETE GİBİ OLMALIYIZ"

Başakşehir maçı kötüydü. Bazen iyi bazen kötü oynarsınız ama kötü oynadığınızda da kazanmayı bilmeniz gerekiyor. Beni en çok rahatsız eden şey buydu. O maçta rotasyon yapmak zorunda kaldık. Saha içinde otomatikleşme olmadığı için kötü oyunu kabul edebilirim ama böylesine zorlu bir deplasman maçında öne geçtiyseniz 3 puanı almalısınız. Büyük takımlar bazen kötü oynar ama kötü oynadığında da kazanır. Buna çalışmalı, saha içinde akıllı olmalıyız. Sahada biraz çete gibi olmalıyız. Bu zaten hem Türkler'in hem biz İtalyanlar'ın içinde olan bir şey.

"AYIK OLMALIYIZ"

Brann fiziksel bir takım olmasının yanı sıra çok iyi baskı yapan bir takım. Baskı üzerine oynayan bir takım. Maçlarını izlediğimizde agresif şekilde baskı yapıyorlar. Rakip sahada top kazanma yüzdeleri yüksek. İskandinav ve uzun boylu oyuncular ve merkezdeki oyuncuları teknik, akıllı, sakin, baskı altında stres hissetmeyen oyuncular. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim de saklanacak bir şeyimiz yok. Sahaya karakter koymak ve oyunumuzu oynamak gerekiyor. Baskılarını kırmak için her şeye ihtiyacımız var. Herkesin ayık olması gerekiyor. Sahaya koyacağımız karakter ve tempoyla puanları alıp döneceğiz. Hedefimiz bu.