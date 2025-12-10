Suudi Arabistan Pro Lig CEO'su Omar Mugharbel, Dünya Futbol Zirvesi'nde (World Football Summit) yaptığı açıklamada, Liverpool'un Mısırlı dünya yıldızı Mohamed Salah'ın Suudi Arabistan Ligi'nde oynama ihtimaline değindi.

Mugharbel, "Salah gibi bir yıldız Suudi liginde elbette hoş karşılanır, ancak oyuncularla görüşme sorumluluğu kulüplere aittir" dedi.



Galatasaray'ın da transfer listesindeki Mohamed Salah'ı Suudi Ligi için öne çıkan isimlerden biri olarak gösteren Mugharbel ayrıca, "Lige gelmesini umduğumuz yıldız oyuncular var. Salah da kesinlikle bunlardan biri" şeklinde konuştu.