Sturm Graz-Kızılyıldız maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında heyecan, Avusturya’da oynanacak kritik bir mücadeleyle zirveye taşınıyor. Sturm Graz, sahasında ağırlayacağı Kızılyıldız karşısında kader maçlarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Turnuvada şu ana kadar yalnızca 4 puan toplayabilen ve 28. sırada yer alan Avusturya temsilcisi, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ilk 24 içine girme umutlarını canlı tutmak istiyor. Diğer tarafta ise daha avantajlı bir tabloya sahip olan Kızılyıldız bulunuyor. Sırp ekibi, 7 puanla 22. sırada yer alıyor. Peki, Sturm Graz-Kızılyıldız maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?