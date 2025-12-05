Real Oviedo-Mallorca maçı saat kaçta? Yayınlanacağı kanal belli oldu!

İspanya La Liga'nın 15. haftası, kritik bir mücadeleye ev sahipliği yapıyor. Ligin son sırasında bulunan 9 puanlı Real Oviedo, 13 puanlı Mallorca ile kozlarını paylaşacak. Milli araya girmeden önce küme düşme hattından kurtulmak isteyen ev sahibi ekip, evindeki tek galibiyetini Real Sociedad karşısında, 3. haftada aldı. Taraftarı önündeki ilk zaferini kutlamak isteyen Veljko Paunovic'in ekibi karşısında Mallorca ise düşme hattından uzaklaşmak için mücadele edecek. 2 maçtır galibiyet yüzü görmeyen konuk takım, deplasmandaki 2 galibiyeti için sahaya çıkacak. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte Real Oviedo-Mallorca maçı detayları...