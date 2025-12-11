İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 ve ilk 8'e kalma ihtimali!

Temsilcimiz Galatasaray son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Monaco'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki ilk 24 ve ilk 8'e kalma ihtimallerini yapay zeka güncelledi. İşte ortaya çıkan o sonuç...