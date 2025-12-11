CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Singo müjdesi! G.Saray'a Singo müjdesi! 10:17
F.Bahçe'de Mert Hakan için flaş karar! F.Bahçe'de Mert Hakan için flaş karar! 09:35
Brann-Fenerbahçe maçı bilgileri Brann-Fenerbahçe maçı bilgileri 07:27
GQ 2025 Yılın Sporcusu Osimhen! GQ 2025 Yılın Sporcusu Osimhen! 01:15
Icardi'den flaş ayrılık açıklaması! Icardi'den flaş ayrılık açıklaması! 01:15
G.Saray'ın gözdesi Salah için açıklama! G.Saray'ın gözdesi Salah için açıklama! 01:15
Daha Eski
Yıldız isimden transfer itirafı! Yıldız isimden transfer itirafı! 01:15
Becao'ya İtalya'dan sürpriz talip! Becao'ya İtalya'dan sürpriz talip! 01:15
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 01:15
Tedesco açıkladı! Yıldız isim Brann maçında yok Tedesco açıkladı! Yıldız isim Brann maçında yok 01:15
Tedesco açıkladı! Becao'nun kadro dışı kalma nedeni... Tedesco açıkladı! Becao'nun kadro dışı kalma nedeni... 01:15
Mert Hakan Yandaş'ın bahis sözleri gündem oldu! Mert Hakan Yandaş'ın bahis sözleri gündem oldu! 01:15
İşte G.Saray'ın ilk 24 ve ilk 8'e kalma ihtimali!
G.Saray'a Singo müjdesi!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 10 Aralık
Vejetaryen sporcular nasıl beslenmeli?