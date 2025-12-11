İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 ve ilk 8'e kalma ihtimali!
Temsilcimiz Galatasaray son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Monaco'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki ilk 24 ve ilk 8'e kalma ihtimallerini yapay zeka güncelledi. İşte ortaya çıkan o sonuç...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Ligue 1 ekibi Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, kaçırdığı mutlak gol pozisyonları ile birlikte ilk 45 dakikayı golsüz eşitlik ile tamamladı.
İkinci yarıda direnci düşen Cimbom'da sahneye Uğurcan Çakır çıktı ve ev sahibi ekibin penaltı vuruşunu gole çevirmesini engelledi. Yetenekli kalecinin sakatlanması ile birlikte kalede yaşanan değişiklik Monaco'nun lehine oldu ve Folarin Balogun, 65. dakikada skoru atayan golü kaydetti.
Bu sonuç ile birlikte Galatasaray, 6. haftayı 9 puan ile 18. sırada kapattı. Sıralamada oluşan yeni görüntünün ardından yapay zeka, takımların ilk 8 ve ilk 24 ihtimallerini güncelledi.
Kalan maçların simüle edilmesi ile birlikte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali 0.4% olarak açıklandı. Sarı-kırmızılıların ilk 24'te bitirme ihtimali ise 93% olarak gösterildi.
İşte Football Meets Data'ya göre takımların ilk 8 ve ilk 24 ihtimalleri...