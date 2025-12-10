Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun kararı doğrultusunda kadro dışı kalan Rodrigo Becao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcuya İtalya'dan sürpriz bir talipli çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Norveç ekibi Brann ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma öncesi Kanarya'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
DomenicoTedesco'nun hakkında kadro dışı kararı verdiği RodrigoBecao için transferde sürpriz bir talipli çıktı.
İtalyan basınından GazzettadelloSport'un haberine göre futbolcu ile Fenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko'nun formasını terlettiğiFiorentina yakından ilgileniyor. Haberde Becao'nun devre arasında sarı-lacivertlilerden ayrılacağı da vurgulandı.