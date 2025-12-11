Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Singo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Fildişili yıldızdan sarı-kırmızılı camiayı sevindiren haber geldi. İşte detaylar...
Galatasaray'da WilfriedSingo sezona çok iyi bir başlangıç yapmasına rağmen talihsiz bir sakatlık geçirdi.
Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Wilfried Singo'nun durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Kupası aday kadrosuna davet edilmemesi G.Saray'da büyük bir sevinçle karşılanırken Singo tedavisine İstanbul'da devam edip takıma çok daha erken katılabilecek.