CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş transfer gelişmesi! Takımda kalıyor G.Saray'da flaş transfer gelişmesi! Takımda kalıyor 08:39
F.Bahçeli o isme 3 maçtan men! F.Bahçeli o isme 3 maçtan men! 01:24
G.Saray'dan TFF'ye tepki! G.Saray'dan TFF'ye tepki! 01:24
Olympiakos-F.Bahçe Beko maçı ertelendi! Olympiakos-F.Bahçe Beko maçı ertelendi! 01:24
G.Saray'dan Ismail Jakobs’a flaş uyarı! G.Saray'dan Ismail Jakobs’a flaş uyarı! 01:24
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! 01:24
Daha Eski
G.Saray'da Torreira ve Osimhen endişesi! G.Saray'da Torreira ve Osimhen endişesi! 01:23
Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi! Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi! 01:23
Beşiktaş'ta son dakika! Rafa Silva... Beşiktaş'ta son dakika! Rafa Silva... 01:23
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo pişmanlığı! Galatasaray'da Nicolo Zaniolo pişmanlığı! 01:23
Icardi yerine golcü geliyor! Icardi yerine golcü geliyor! 01:23
Tedesco'dan yönetime transfer talebi! Tedesco'dan yönetime transfer talebi! 01:23
Felix Uduokhai'yi Bundesliga'dan talip çıktı!
Kartal'a Senegalli gol makinesi!
🍀 Süper Loto sonuçları | 4 Aralık Perşembe
Tüm vücut hareketleri | İZLE