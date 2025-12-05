Felix Uduokhai'yi Bundesliga'dan talip çıktı!

Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekipte takımdan ayrılması gündemde olan Felix Uduokhai'ye Bundesliga ekibinin talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş 28 yaşındaki Alman stoperi Felix Uduokhai, beklentilerin altında kalan performansının ardından ilk 11'deki yerini kaybetmişti. Son dönemde forma şans bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen savunmacının talibe siyah-beyazlı ekip de sıcak bakıyordu.

Bu doğrultuda da Felix'in geleceğine dair flaş bir iddia gündeme geldi. Transferfeed'in haberine göre, Bundesliga ekibi Union Berlin'in 28 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Haberde Beşiktaş'ta mutsuz durumda olan oyuncunun da Almanya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun devre arasında zorunlu satın alma maddesiyle beraber kiralık olarak katılan Felix Uduokhai, toplamda 5 milyon 500 bin euroya mal olmuştu. Bu sezon siyah-beyazlı formayı 11 kez sırtına geçiren Uduokhai'nin sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

28 yaşındaki stopere Transfermarkt verilerine göre 6 milyon euroluk değer biçiliyor.

İŞTE O HABER