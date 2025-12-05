TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 13.haftaya ilişkin kararlarını açıkladı. Bahis soruşturması nedeniyle oyuncu yetersizliğinden 29 Kasım'da Adanaspor deplasmanına çıkmayan 2.Lig Kırmızı Grup takımı Yeni Malatyaspor'a verilen ceza belli oldu.
PFDK, Futbol Müsabaka Talimatı gereğince Yeni Malatyaspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılarak, 3 puanının silinmesini kararlaştırdı.
Yeni Malatyaspor’un 3 puanı silindi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Adanaspor maçına çıkmayan 2.Lig takımı Yeni Malatyaspor’un 3 puanını sildi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 05.12.2025 - 10:11
TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 13.haftaya ilişkin kararlarını açıkladı. Bahis soruşturması nedeniyle oyuncu yetersizliğinden 29 Kasım'da Adanaspor deplasmanına çıkmayan 2.Lig Kırmızı Grup takımı Yeni Malatyaspor'a verilen ceza belli oldu.