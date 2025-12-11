Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş için flaş karar! Gözaltına alınmasının ardından...

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş için flaş karar! Gözaltına alınmasının ardından... Türk futbolu bahis skandalıyla çalkalanırken gözaltına alınan futbolculardan birisi de Fenerbahçe formasını terleten Mert Hakan Yandaş oldu. Son olarak sarı-lacivertli camiadan oyuncunun geleceği hakkında flaş karar geldi. İşte haberin detayları... Fenerbahçe Haberleri





Fenerbahçe'de kaptanlığa kadar yükselen Mert Hakan Yandaş'ın, Türkiye'yi sarsan bahis soruşturmasında tutuklanması sarı-lacivertli camiada şok etkisi yarattı. Yönetim, tecrübeli futbolcunun geleceği hakkındaki karar için süreci yakından takip ediyor.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin hukuk birimleri konuyu incelerken, yönetim de Futbol Federasyonu yetkilileri ile iletişim halinde. 31 yaşındaki futbolcunun hem kendisini hem de camiayı düşürdüğü durumu göz önüne alan Fenerbahçe'nin, Mert Hakan'ın sözleşmesini feshedeceği öğrenildi.