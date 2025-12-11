Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş için flaş karar! Gözaltına alınmasının ardından...
Türk futbolu bahis skandalıyla çalkalanırken gözaltına alınan futbolculardan birisi de Fenerbahçe formasını terleten Mert Hakan Yandaş oldu. Son olarak sarı-lacivertli camiadan oyuncunun geleceği hakkında flaş karar geldi. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe'de kaptanlığa kadar yükselen Mert Hakan Yandaş'ın, Türkiye'yi sarsan bahis soruşturmasında tutuklanması sarı-lacivertli camiada şok etkisi yarattı. Yönetim, tecrübeli futbolcunun geleceği hakkındaki karar için süreci yakından takip ediyor.
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin hukuk birimleri konuyu incelerken, yönetim de Futbol Federasyonu yetkilileri ile iletişim halinde. 31 yaşındaki futbolcunun hem kendisini hem de camiayı düşürdüğü durumu göz önüne alan Fenerbahçe'nin, Mert Hakan'ın sözleşmesini feshedeceği öğrenildi.
TFF'nin de MASAK raporlarını ve yargılamayı yakından incelediği ve sportif cezaları önümüzdeki günlerde vereceği bildirildi. Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile olan kontratı 30 Haziran 2026'da sona erecekti.
YÜKSELİŞİ GİBİ DÜŞÜŞÜ DE HIZLI OLDU
Profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa'da başlayan Mert Hakan, daha sonra Altınordu, Tire 1922 Spor ve Menemen Belediyespor'da oynadı. 2017-18'de Menemen'den 86 bin Euro karşılığında Sivasspor'a katıldı. Yiğidolar'da gösterdiği performansla dikkat çeken tecrübeli oyuncuyu G.Saray da istedi.
İki devin transfer yarışını Ağustos 2020'de Fenerbahçe kazandı. Kaptanlığa kadar yükselen oyuncu, sahadaki futboluyla değil saha dışı olaylarıyla gündeme geldi. Sarı lacivertlilerde 149 maçta 11 gol, 25 asist üretti.