Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, hakkında çıkan ayrılık iddiaları ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, hakkında çıkan ayrılık haberlerine yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.

32 yaşındaki yıldız golcü yayınladığı açıklamada "Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil" ifadelerini kullandı.

İşte Mauro Icardi'nin açıklamasının tamamı:

"Adımın iyi sattığını ve bazı Türk "gazetecilerin" kulüpten beni arayıp sözleşmemin "yenilenmeyeceğini" söylediğini iddia etmek istediğini anlıyorum… Ama beni kimse aramadı, temsilcimi de aramadılar.

Dünkü yenilgiyi örtmek için haber olmayan bir şeyi haber diye satmak mı istiyorsunuz?

Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor.

Bunu yapmak için görüntümü kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil.

Size bir öpücük gönderiyorum.

Icardi'yi birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz."

BU SEZON 7 GOL

Icardi, Galatasaray'da bu sezon forma giydiği 20 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı kırmızılılarda dördüncü sezonunu geçiren Arjantinli golcü, Galatasaray forması altında toplamda ise 107 maça çıktı ve 68 gol, 22 asistlik performans ortaya koydu.