15 Aralık 2025, Pazartesi ZEKİ UZUNDURUKAN











Ali Şansalan Trabzonspor’u durdurdu! Trabzonspor, 38. dakikadan sonra tek kale oynadığı derbiyi hakem Ali Şansalan yüzünden kazanamadı. Beşiktaş'ın ilk yarıda 9 kişi kalması gerekiyordu. Ama Ali Şansalan uyudu, korktu, görmezden geldi iki kırmızı kartlık pozisyonu! Zaten Ali Şansalan, derbiyi berabere bitirmek için sahaya çıkmıştı adeta. Gözünün önündeki kırmızı kartları bile veremedi. Kararı korkusundan VAR odasına bıraktı. Orkun Kökçü'nün de ilk yarıda kırmızı kart görmesi gerekiyordu. El Bilal Toure'nin kırmızı kartından sonra öyle bir Trabzonspor izledik ki... Fırtına adeta bir tsunamiye dönüştü. Bu kadar baskılı oynayan Trabzonspor maçı kazanamadı. Çünkü Ali Şansalan böyle istedi. Trabzonspor maçı kazanmasın diye her şeyi yaptı. İki topu direkte patladı bordomavililerin. Eğer Onuachu bu maçta olabilseydi; Trabzonspor çok rahat bir galibiyet elde edebilirdi.



Trabzonspor maç boyunca tek kanat üzerinden oynadı. Ayağına topu alan her bordo-mavili oyuncu, Zubkov'u gördü. Zubkov, Trabzonspor'u attığı ve attırdığı gollerle adeta ipten alırken, bence üç kişilik mücadele ortaya koydu. Şu bir gerçek ki Trabzonspor, Onuachu ve Pina'nın yokluğunu maçın her saniyesinde hissetti. Olaigbe oyunda kaldığı süre içinde ne öne top taşıyabildi, ne de bir çalım atabildi. Çalım atamayan kanat oyuncusu olmaz. Zubkov'dan biraz hisse kapsın Olaigbe. Trabzonspor, Onuachu'nun olmadığı bir maçta ilk yarıda havadan oynamaya kalktı. Bütün hava toplarını Beşiktaş kazandı.



Fatih Tekke ikinci yarıya başlarken hatasından dönerek, iki kritik değişiklik birden yaptı. Serdar ve Olaigbe'yi kenara alarak, Saviç ve Sikan'ı sahaya sürdü. Trabzonspor ikinci yarıda sayısız gol pozisyonuna girdi. Beşiktaş 10 kişi ile kalesini iyi savundu. Kaleci Ersin, kariyer maçlarından birini oynadı. Trabzonspor ilk yarıda özellikle Oulai'nin kaptırdığı toplar yüzünden hızlı geçişler yedi. Beşiktaş bu geçişlerle çok rahat goller attı. Onana bu sezonki en kötü maçını oynadı.



Beşiktaş, böylesine zor bir deplasmanda 38. dakikada 10 kişi kaldı ama 1 puanla dönmesini başardı. Beşiktaş'ın oyununda bir yükseliş ve olumlu yönde ilerleme var. Derbide iki kırmızı kart vardı. VAR Odası, Orkun'un kırmızı kartında uyudu veya başını kuma gömdü. Beşiktaş'ın sahadaki mücadelesine, döktüğü tere büyük saygım var. Onlar da aslanlar gibi savaştılar. Ama bu derbide Trabzonspor'u Ali Şansalan durdurdu. Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 'VAR'da yapılan hataları affetmem' demişti. Ama VAR Odası, maalesef evlere şenlik. Sahadaki kaliteli futbola ayak uyduramadı hakemler. Ben Fatih Tekke'yi Trabzonspor'a oynattığı muazzam futbol nedeniyle tebrik ediyorum. Sergen Yalçın da Beşiktaş'a umut veren bir futbol oynatmaya başladı. İki takımı da yürekten kutluyorum. Bizlere nefes kesen bir derbi izlettirdikleri için.