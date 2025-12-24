Atan ile tutanını tatile gönderirsen, Beşiktaş gelir seni yener!

Futbol kaliteli oyuncularla güzel ve keyifli... Dün hem Fenerbahçe'de hem de Beşiktaş'ta önemli eksikler vardı. Özellikle de Fenerbahçe'de tam 13 oyuncu çeşitli sebeplerle kadroda yoktu. Tedesco, böylesine önemli bir kupa maçı öncesinde Ederson ve Duran'a neden erken Noel izni verdi onu da anlamış değilim. Sen iki önemli silahını tatile gönderirsen, maçı da kaybedersin Tedesco! Bu yenilgi Tedesco'ya yazar!

Fenerbahçe'de milyon euro'luk kramponlar sahada olmayınca, futbol kalitesi de düşüktü sarı-lacivertlilerin. İlk yarıda iki takım da gol pozisyonuna girmekte zorlandı. İki takım da üretken değildi. Önce Cerny ile Beşiktaş öne geçti. Ardından Asensio'nun penaltısı skora dengeyi getirdi. Beşiktaş'ın golünde kaleci Tarık Çetin'in hatası vardı. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda ise Abraham, gereksiz yere Mert Müldür'ün formasından çekti. Hakem Oğuzhan Çakır, bu penaltı pozisyonunda düdük çalmak yerine kararı VAR Odası'na bıraktı. Şaşırdık mı, hayır!

İkinci yarıda Beşiktaş fırtına gibi esmeye başladı Fenerbahçe kalesinde. Orkun, Emirhan ve Rashica'nın şutlarında kaleci Tarık muazzam kurtarışlar yaptı. Fenerbahçe kanatlarda çok etkisizdi. Oğuz, Szymanski ve Kerem de tam bir hayal kırıklığıydı. Asensio, İsmail ve Skriniar'a çok yük bindi. Beşiktaş maçın ikinci yarısında net pozisyonlar yakaladı. Etkili hücumlar yaptı. Fenerbahçeli oyuncuların yorgunluğu, Beşiktaş'ın kolay pozisyona girmesinde başrol oynadı.

Hakem Oğuzhan Çakır ve VAR Odası, Oosterwolde'nin pozisyonunda Beşiktaş'ın net penaltısını es geçti. Yine Fenerbahçe'nin Djalo'nun Szymanski'ye yaptığı müdahalede penaltısı güme gitti. Herhalde kupa derbisi berabere bitsin istediler. Ama gecenin yıldız ismi Cerny ikinci kez sahneye çıkarak Beşiktaş'ı galibiyete taşıdı. Şu bir gerçek ki karşılaşma Kadıköy'de olmasına rağmen, derbide daha iyi oynayan taraf Beşiktaş'tı. Zaten kazanan da Beşiktaş oldu. Aslında derbinin yıldızları maçı anlatan spiker arkadaşlarımız Ender Bilgin ve Cüneyt Şen'di. Maçı harika anlattılar. Akıcı bir üslupla heyecanı düşük derbiye kalite ve değer kattılar. Reha Kapsal, Abdullah Ercan ve Okan Koç da maç öncesi ve sonrası yorumlarıyla derbiyi analiz edip, nokta atışı tespitlerde bulundular. ATV ve A Spor, 10 numara maç yayıncılığı yaptı. Helal olsun! Arka planda emeği geçen herkesi tebrik ederim.