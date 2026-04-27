Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında derbide Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de, Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kamuoyuna Duyuru

Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.

Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.

Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü" ifadeleri kulanıldı.

YÖNETİMDEN SEÇİM KARARI

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın paylaştığı bilgiye göre, Fenerbahçe'de bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında seçim kararı alındı. Seçim tarihi ve takvimiyle ilgili ayrıntılı açıklama kulüp tarafından kısa süre içinde yapılacak.