Hakem çok rahattı

Galatasaray maçın hemen başında önde baskı yapma arzusu saman alevi gibi kaldı. Maalesef oyuna iyi başlayamadı. İlkay ve Lemina bir türlü oyuna giremeyince Manchester City orta alana ve topa sahip olan taraftı. Merkezden yaptıkları hücumlarda çok etkili oldular. Bağımsız savunma yapan Abdülkerim ile Jaboks'un arasında geniş alan bulan Haaland iki kez yokladı üçüncü de golü buldu. Arkada kalan Abdülkerim itmeye çalışsa da nafile... Haaland'ın yüzünü kaleye döndürdün bir kere geçmiş ola! Galatasaray ilk yarıda bir pozisyon hariç Osimhen'i topla hiç buluşturamadı onda da Nunez başarılı oldu .Galatasaray ikinci yarıya daha istekli başladı. Ancak geçişleri iyi yapan ve hücumda çok çabuk çoğalabilen Manchester City dönüşleri de hızlı yapıp savunmada çoğalınca Galatasaray'a pozisyon bulmakta zorlandı. Okan hoca aksayan oyuncuların yerine değişiklikler yaptı ama değişen bir şey olmadı. Manchester City istediği gibi oynadı ve sonucu aldı.

İspanyol Alejandro Hernandez 43 yaşında Uefa elit hakem Oynatma isteği iyi de bir iki net faulü ve sarı kartı atlaması kötü. Galatasaray hücumunda rakip ceza alanında 40'da çok önemli bir pozisyondu Lemina'nın yüksek pasında Abdülkerim ofsayttı ama topa sahip olan Barış ofsayt değildi 2 nolu yardımcı hatalı bayrak kaldırdı. Sallai'ye kontrolsüz hareketinde Marmaoush'a ve 58'de Jakobs'un umut vaat eden atağını kestiği için Cherki'ye göstermediği net sarı kartlar var. 90+1 de Yunus ile Foden mücadelesinde penaltı yok devam kararı doğru. Hakemi zorlayan pozisyonun olmadığı maçı 18 faul ve 1 sarı kartla tamamladı. Çok rahattı ve başarılıydı.