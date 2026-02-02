02 Şubat 2026, Pazartesi LEVENT TÜZEMEN













Gol doktoru Osimhen Galatasaray'ın son divan kurulu toplantısında başkan Dursun Özbek'i çok fazla para harcıyor diye eleştirenler, Osimhen'in Kayseri maçındaki oyununu gördüklerinde zevkten dört köşe olduklarını düşünüyorum.

İyi ki Osimhen alınmış. Nijeryalı yıldızı izlemek gerçekten çok büyük bir keyif. Ne yapıyor Osimhen?

Gol atıyor gol attırıyor, sahanın her yerine basıyor, rakibe pres yapıyor, rakibi baskılıyor, rakibin hatasını kovalıyor. Pozisyonlarda vazgeçmiyor, ısrarla koşuya devam edip rakipten top çalıyor.



Victor Osimhen, Galatasaray adına çok büyük bir silah.

Kayserispor maçı, erken gelen gollerden sonra Galatasaray adına çok kolay geçti. Pozisyon ve oyun üstünlüğü tamamen Galatasaraylı oyuncuların elindeydi. Sallai mükemmel profesyonellik içinde görevini ciddiyetle yapıyor. Hücuma çıkıyor, orta yapıyor savunmada rakibe geçit vermiyor. Sol tarafta ciddi rekabet olacak. Barış Alper Yılmaz, fizik gücüne dayalı kuvveti ile oynayan bir oyuncu.



Hollandalı yıldız futbolcu Noa Lang yüksek top tekniği ve mükemmel pas alışverişleri ile göz dolduracak.

Gabriel Sara'da yükseliş sürüyor.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, Galatasaray'ı bir oyun lideri gibi yönettiği gibi, etkili oyununu güzel golle süsledi. Mario Lemina'nın Çaykur Rizespor'da ve ilk Juventus maçında oynayamayacak olması büyük bir dezavantaj.

Galatasaray yönetimi, bugün listede bulunan dört orta saha oyuncusundan birini mutlaka transfer etmeli.