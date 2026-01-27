27 Ocak 2026, Salı MUSTAFA ÇULCU













Gol iptali yanlış! Beşiktaş'ın kıpırdanmış, biraz istek biraz arzusu, acele sonuca gitme telaşı dışında ne bir oyun planı ne bir sistemi var. Kaleci Jankat'ın hatasını iyi değerlendiren Orkun'un vuruşu ve golü klastı.

Kaleci Ersin'in hatasını görünce, kalecilerin ayak tekniklerini geliştireyim derken ellerini kullanmayı mı unuttular? diye düşünmeden edemedim.

Bu; Ersin'e güvenerek "gelecek planlamamız içinde kaleci Mert yok" diyebilmek cesaret işi!

Bence Beşiktaş'ın yapmış olmak için transfer yapmasına hiç gerek yok.

Bundan daha kötü olamaz. Sezon sonu için oyuncu tespitleri yapıp kadroyu yenilemeli.

Kayyum atanmış Eyüpspor ise mevcut kadrosu ile centilmence mücadele etti. Daha organizeydi.

Savunmada doğru pozisyon aldılar.

Kontra çıkıp, topu Umut'la buluşturup gol aradılar, bunda da başarılı oldular. Oyunu hiç bozmadılar, Emre Akbaba girince pas oyununda etkili oldular.



Sergen hoca "Ben ne yapabilirim elimdeki kadro bu" dercesine oyuna bizim gibi seyretti. Tribünlerin tepkisi çok sertti. Cengiz'le Beşiktaş biraz hareketlendi. Beraberlik geldi.

Yasin Kol son zamanların en tartışılan hakemi. Eyüpspor'un attığı tertemiz golü VAR'da Sarper Barış Saka ile skandal bir kararla iptal ettiler.

Kalesinden çıkarak yüksek topla bilerek oynayan ama kalitesiz müdahale yapan kaleci Ersin'den Umut'a giden top ofsayt olmaz. Aksini düşünseler bile Umut'un oyuna veya rakibe müdahale edip etmediğini izleme için hakemi VAR'a çağırması kararı onun vermesi gerekirdi.

Nereden ele alsak tam bir rezalet.

MHK Başkanı sunumlarında VAR'da % 90 başarılıyız diye dursun şu pozisyonu bile çözmekten acizler!

Eyüpspor lehine verdiği penaltı çok netti ve en doğru kararıydı.

Özellikle son bölümde yaptıklarını görünce berbat bir hakemsin Yasin Kol dedirtti.