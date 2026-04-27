Domenico Tedesco Fenerbahçe'de sezon sonunu göremedi! İşte İtalyan hocanın karnesi
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpte sezon sonunu göremeyen İtalyan çalıştırıcının 7 aylık karnesi de belli oldu. İşte detaylar...(FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 27.04.2026 23:09
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları maçtan 1 gün sonra Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun görevine son verildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli ekipte 7 ay görev yapan Tedesco'nun karnesi ise şu şekilde:
İtalyan Teknik Adam Fenerbahçe'nin başında 28'i Trendyol Süper Lig, 10'u UEFA Avrupa Ligi, 5'i Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si Turkcell Süper Kupa olmak üzere toplamda 45 maça çıktı.