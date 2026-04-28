Fenerbahçe'de büyük çöküş! Rekor bütçe sahada karşılık bulmadı

Fenerbahçe'de büyük çöküş! Rekor bütçe sahada karşılık bulmadı Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ezeli rakibe Galatasaray'a 3-0'lık skorla mağlup olarak şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Sarı-lacivertlilerde bu sezon tarihin en pahalı kadrosu kurulmasına rağmen yine başarı gelmedi. İşte detaylar...







Büyük umutlarla başlayan 2025- 26 sezonunda da tüm hedeflere bir bir veda edildi. Sarı-lacivertliler, transfer döneminde 142 milyon Euro harcayarak tarihinin en pahalı kadrosunu kurdu ancak başarılı olamadı.

11 milyon Euro ile Avrupa'nın en çok kazanan kalecisi olan Ederson, önce hatalı çıkışıyla Rize karşısında 90+8'de altın değerinde iki puandan etti. Galatasaray deplasmanında da en kritik anda kırmızı kart görerek hem takımını 10 kişi bıraktı hem de farkın açılmasına sebebiyet verdi.