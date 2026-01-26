Bravo Cihan Aydın

Göztepe, başlama vuruşuyla topu Fenerbahçe'ye bıraktı ve topun arkasına geçti.

İzmir ekibi, 5-2-1-2 dizilimiyle sahada yer aldı ve kalabalık savunma ile merkezi kapatarak Talisca'ya alan bırakmadı.

Fenerbahçe, kanatları efektif kullanmaya başladı. Asensio, Nene veTalisca çok hareketliydi.

Musaba'nın kaleyi paralel geçen ilk yerden ortasında topa kimse dokunamadı ama 30 saniye sonra ikincisinde Nene ile golü attı. Göztepe pusuda avını bekleyen avcı gibi kaptığı toplarda çok çabuk kaleye gitti. Yerini yadırgayan Yiğit Efe'nin hatasından Göztepe, Janderson'la beraberliği yakaladı. İkinci yarı Yiğit Efe yerini Mert'e bıraktı.

Tedesco, 57'de Nene'yi oyundan aldı, J.Duran öne, Musaba sola, Asensio sağa, Talisca forvet arkasına geçti. Fenerbahçe çok yüklendi. Bokele ve Heliton gibi iki önemli oyuncusundan yoksun Göztepe iyi kapandı, Fenerbahçe kilidi açamadı. Tribünleri mutsuz eden, inancını zedeleyen, bu beraberlik Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda çok ağır darbe oldu.



Cihan Aydın maça iyi başladı. Fenerbahçe atağında avantaj oynattı ve sonrasında Allan'a sarı gösterdi, doğruydu.

Guilherme'ye kontrolsüz faulünde İsmail'e sarı göstermeliydi ama göstermedi.

Tedavi sonrası Guilherme'yi oyuna alma zamanlamaları çağdaş değil, çok hatalıydı! Nasıl ki oyuncular hakemlere dokunamaz ve itemezse bu hakemler içinde geçerli ama hakem 30'da Olaitan'ı göğsünden itti!

54'de Guilherme'ye faulünde Skriniar'a sarı çıkmalıydı, çıkarmadı.

Hafta içi esen fırtınadan etkilendiğini hissettirdi, bazı şerbetleme faulleri çaldı, kartları gösterdi, göstermedi.

Psikoloji yaptı.

Skriniar gözlük işareti yapmadı ama yardımcıya tepkisi sarı doğru.

Bir daha bu sahaya gelemez dediler geldi yönetti ve çıktı.

Bravo Cihan Aydın.