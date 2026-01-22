22 Ocak 2026, Perşembe MUSTAFA ÇULCU













Kovacs müthişti Galatasaray, ideal 11 ile sahaya çıkmanın verdiği özgüvenle başladığı oyunda savunma hataları yapınca erken gol yedi.

Galatasaray'ın yenilen bu hatalı gole rağmen oyundan düşmeyip çabuk toparlanması beraberliği getirdi.

Moralleri yükseltti.

Savunma doğru pozisyon almakta zorlanınca kendi sahasından çok çabuk çıkan ve hep bir fazla olan A.Madrid alan ve pozisyonlar buldu.

Galatasaray'ı karşılarken de ilk yarı Koke ikinci yarı Le Normand geriye gelerek savunmaya 5'leyerek kalabalık oldular. Sörloth çıkınca Galatasaray savunma merkezi biraz da olsa rahatladı ve top yapmaya başladı.



Klasik beklentilerin aksine 60'tan sonra oyundan düşmek yerine öne çıkan daha etkili bir Galatasaray seyrettik. Çok çekişmeli geçen maçın son dakikası Eren çabuk hareketlenip kaleciden seken topu tamamlayabilse galip gelmek işten bile değildi ama olmadı. Kazanılan bir puan sıralama için çok değerli.

İstvan Kovacs UEFA Elit kategori 41 yaşında, Romanya'da spor eğitmeni, Avrupa liglerinde 3 finali de yönetmiş çok deneyimli, sakin ve atletik bir hakem. Sezon başı Fenerbahçe- Feyenoord (5-2) maçı yönetmişti.

Bu kez ülkemize gelirken yanına 38 yaşında UEFA 2. kategori FİFA hakemi olan öz kardeşi Szabolcs Roland Kovacs'ı 4. hakem almış.



Sözlü ikazla girdiği maçın hemen başında otoritesini gösterdi. 53'te Galatasaray'ın penaltı beklediği Sane-Hancko pozisyonunda devam kararı doğru. Kovacs oyunun kontrolünü hep elinde tuttu. Sanki maçı yapay zeka yönetiyor gibi faul ve kartlarda hiç hata yapmadı.

Oyuna ve oyunculara yaklaşımı ders niteliğindeydi. Şiir gibi muhteşem bir hakem yönetimi seyrettik.