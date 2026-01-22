22 Ocak 2026, Perşembe ZEKİ UZUNDURUKAN













Afrika Kupası Osimhen'i yıpratmış! Rams Park'ın tribünleri, Liverpool maçında olduğu gibi yine muhteşemdi. Galatasaray, maça adeta 1-0 geride başladı.

Sörloth ile gelişen atakta Atletico Madrid, Giuliano Simeone ile golü buldu.

Yediğimiz golde hava topuna çıkan Abdülkerim ve Eren'in hatası vardı.

Hava topuna çıkıyorsan vuracaksın!

Vuramayınca Eren'in arkasında pusuda bekleyen Simeone topu ağlara gönderdi.



Maçın hemen başında yediğimiz gol, bizi kendimize getirdi. İki takım da orta alanları çok çabuk geçti. Biz de golü bir yan top organizasyonunda bulduk.

Leroy Sane'nin harika ara pasında ceza sahasına sağdan giren Sallai'nin ortasını Marcus Llorente kendi kalesine gönderdi.

Skora eşitliği getirdikten sonra ilk yarının son anlarında Barış Alper'in kaçırdığı bir gol var ki...

Yunus Akgün'ün bu güzel pasının hakkı goldü. Ama Barış kötü bir vuruş yaptı. Atletico Madrid ise kanatları çok iyi kullandı.

Pozisyona girmekte zorlanmadı İspanyol temsilcisi. Özellikle Alvares ile kalemizi yokladılar.



En büyük silahımız Osimhen ise bir türlü markajdan kurtulamadı.

Kurtulduğu anlarda ise final hareketlerinde etkisizdi ilk yarıda.

İlk yarıda ceza sahasında topla buluşmalara baktığımızda Atletico Madrid 26, Galatasaray ise 11 kez buluşmuş.

Diego Simone'nin takımı, La Liga'da savunma performansı ile ön plana çıkan bir ekip.

Ama Şampiyonlar Ligi'nde dün olduğu gibi çok fazla pozisyon veriyorlar.



İkinci yarıya daha baskılı başlayan taraf, Atletico Madrid'di. Bu dakikalarda çok iyi savunma yaptık.

İyi de baskı kurduk.

Atletico'nun baskısını kırdıktan sonra son yarım saat biz gol için yüklendik.

Barış Alper maç genelinde kendi kanadını çok iyi kullandı. Sane de iyiydi. Savunmaya da destek verdi.

Evet ilk yarıda rakibe çok pozisyon verdik. Ama ikinci devrede Atletico pozisyona girmekte zorlandı.

Afrika Kupası, Osimhen'i çok yıpratmış, yormuş. Maç genelinde etkisizdi Osimhen.

85'te Griezmann'ın serbest vuruştan kaleye gönderdiği topu Uğurcan Çakır jeneriklik bir kurtarışla önledi. Uğurcan, 86'da bu kez Baena'nin mermi gibi şutunu önleyerek alkışlandı.

Uzatma anlarında resmen galibiyeti kaçırdık. Osimhen'in müthiş pasında Sara kaleci ile karşı karşıya şutunu attı ama Oblak kurtardı. Sara, ayağımıza gelen galibiyet fırsatını tepmiş oldu.

Galatasaray, Atletico Madrid'den bir puan alarak ilk 24 yolunda önemli bir adım attı.

Galatasaray'ın dünkü performansını beğendim. İyi savaştı. Özellikle ikinci yarıdaki istekli futbol Manchester City maçı öncesi umutlarımızı artırdı.