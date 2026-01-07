Kırmızı kart doğru

Fenerbahçe maça adeta golle başladı. Musaba ile sağ kanat sorunu çözülmüş. Meğer o da sanki yıllardır Fenerbahçeliymiş de kimsenin haberi yokmuş!

Kanat hücumlarını geçtim, taraftarı bile yönlendiriyor. Fenerbahçe oyuna hakimdi. Kanat hücumları ile Samsunspor'u ablukaya aldı.

Direkten dönen toplar gol olsa daha ilk yarıda fark olurdu. Samsunspor'un Konferans Ligi'nin son haftalarında başlayan düşüşü devam ediyor.

İki takım arasında kalite makası çok açık. Jhon Duran ayakkabılarını değiştirdikten sonra daha etkili olmaya başladı. Musaba ile iyi organize oluyorlar.



Kerem attığı golle üzerindeki baskıyı kırdı. Makoumbou son derece amatörce ihraç olunca Fenerbahçe için haklı galibiyet ve final yolu daha kolay oldu. Şimdi çekişmeli ve güzel olmaya namzet bir final maçı bizi bekliyor.

Ali Şansalan ile Fenerbahçe arasında geçmişte sıkıntılar yaşanmış hatta 3.5 yıl Fenerbahçe maçlarına çıkamamıştı. Böyle bir Şansalan ile hiç problem yaşanmaz... İhtiyaç halinde dışarı çıkmak için camı kırmaya gerek yok, Şansalan gelsin yeter! Sadece 19 ve 51'de Fenerbahçe lehine çaldığı iki düdüğü izlesin ne dediğimi anlayacaktır!

Durumdan vazife çıkarmanıza gerek yok. Fenerbahçe'nin zaten size hiç ihtiyacı yok. Adil ve adaletli olun yeter.

Makoumbou'nun Kerem'e acımasızlık ve gaddarlık içeren ciddi faullü oyundan ihracı doğru. Fenerbahçe'nin attığı golde Skriniar açık ofsayt, iptal doğru.