Hakem başarılıydı

Galatasaray baskılıydı ancak Torreira olmayınca bir türlü beklenen ritmi ve tempoyu yakalayamadı. Kazanma isteği ve arzusu düşüktü. İcardi ve Yunus etkisiz kaldılar. İlkay ritimsiz, Sane ve Barış biraz zorladılar o kadar.

Rakip kalabalık ve yerleşik savunma ile merkezi kapatınca üretmekte zorlandılar.

Hücumcular sürekli yer değiştirdiler ancak disiplinli ve sabırlı oynayan Gaziantepspor'un savunmasını bir türlü açamadılar. Gaziantepspor kaptığı toplarda hızlı geçiş ve uzun oynayarak Draguş ve Bayo ile gol aradı. Pozisyonda buldular.

Galatasaray tempoyu yükseltti ama savunma güvenliğini kaybedince Gaziantepspor Bayo ile golü buldu.



Okan hoca İlkay'ı geçte olsa oyundan alarak yaptığı hamle ile beraberliği buldu ancak Osimhen yoksa Galatasaray'da yok, düşüş devam ediyor.

Oğuzhan Çakır oyunun başında İlkay ve Barış'a sarıları göstermedi sözlü ikaz etti. 37'de Draguş'un Eren'e kontrolsüz hareketi minimum sarıydı onu da göstermedi. 53'de Nazım- Barış krizinde ikisine de sarılar doğru.



62'de Sallai penaltı beklentisi içinde kendini attı Sallai'ye sarı göstermeliydi ama göstermedi. İlk yarı Yunus'un itilmesine devam diyen ikinci yarıda daha basit itmede Sane'ye faul kaldıran yardımcı Hakan Yemişken oyunu gerdi!

İcardi'ye çıkan sarı yanlıştı. Hakemin bazı faul ve kartlarda hataları oldu ancak skora rağmen eyyam yapmadı.