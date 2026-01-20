Penaltı&kırmızı kart

Beşiktaş kurmayları, ligin ikinci yarısında bambaşka bir takım göreceksiniz deyince; beklentilerimiz yükseldi. Ancak; artan isabetli pas, biraz istek dışında beklentilerimizi doyuracak ilk yarıda bir fark göremedik. Bunaltan baskı ve tempo yok. Şut var, isabet ve gol yok. Toure ve Abraham'ın iki pozisyonu dışında pozisyon yok. Biraz Cerny biraz Orkun ve Toure hepsi o kadar. Kayserispor dersini iyi çalışmış, topu Beşiktaş'a bıraktı, oyunu kendi sahasında kabul etti. Kontratak futboluyla özellikle sol kanattan Cardoso ile gol aradı. İkinci yarı her iki tarafta sonuca gitmek istedi karşılıklı ataklarla tempo yükseldi. Orta alanlar direk geçilerek gol arayışları oldu. Beşiktaş'ın savunmadaki zafiyetleri sürüyor. Cardoso ve Mane'nin pozisyonunda kaleci Ersin çok başarılıydı.

Beşiktaş galibiyet için çok çalıştı. Uzatmalarda, Toure golü ile Beşiktaş'a hayat verdi. Ozan Ergün çabukluğu olmayan bir hakem. Oyunu okuyamadığı için de yer almakta zorlanıyor. Pozisyonların içinde, topun önünde, oyuncuların koşu yollarında kalıyor. Nitekim 55'te kaçamadı, top çarptı. İlk yarıda 15 faul, 2 sarı kart, yarısı gereksiz. Hakemliğin kitabını yazmış rollerine bürünmenize gerek yok! Sürpriz aramayın, oyunu germeyin, önünüzdeki pozisyonu doğru değerlendirin yeter. Maçın en önemli kararı 70'te Bennasser'in kaleden sağ el-kol ile çıkardığı top penaltı ve kırmızı kart olmalıydı. Devam dedi, VAR devreye girmedi. Bennasser'in kafasından giden bir topsa, olay farklı ama yayında kafa teması görünmüyor, topun akışı değişmiyor. Uzatmalarda Toure'nin golü maçı da hakemleri de kurtardı.