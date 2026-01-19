Yorum sorunu sürüyor

Alanyaspor maça adeta golle başladı. Hadergjonaj müthiş vurdu. Fenerbahçe çabuk toparlandı, beraberliği buldu. Alanyaspor istekli, iştahlı ve muazzam isabetli pas oyununa devam etti. Fenerbahçe'nin sol kanadında Mert Müldür'ün bölgesini çok etkili kullandılar. Kerem yardıma gelmeyince, Mert tek kaldı. Fenerbahçe ilk yarı etkisizdi, tel tel döküldü. Korneri yok, rakibine faulü bile yok. Fenerbahçe ikinci yarıya etkili ve istekli başladı. Oosterwolde topa agresif olacağına rakibe olunca sıkıntılar yaşıyor. Maestro-Talisca pozisyonunda Tedesco'nun tepkisi yersizdi.



İtiraz etti ve sarı kart gördü. Ceketini çıkarıp, fırlattı ikinci sarıdan ihraç olmalıydı ama hakemler cesaret edip ihraç edemediler! Alanyaspor iki kez öne geçtiği maçta ikinci yarı oyundan düştü, rölantiye alıp beraberliği tutmaya gidince adeta intihar etti. Sahneye Asensio ve Talisca kalitesi çıktı. Kötü oyuna rağmen zor deplasmanda Fenerbahçe'yi ipten aldılar. Mehmet Türkmen'in 12. kural faul ve fena hareketlerdeki, yorum ve karar kalite sorunu devam ediyor. 8'de rakip ceza alanı içinde ilerleyen Semedo'ya yandan gelip kalça ile giren ve oyuncuyu dağıtan Duarte'nin bu eylemi sahada penaltıydı ama hakem çözemedi. 20'de Asensio'nun kapalı koluna gelen topta ve 38 de Ogundu- Skriniar pozisyonunda Alanyaspor penaltı bekledi, devam kararları doğru penaltı yok. 11'de top Aliti'den çok net kornere gitti hakemler aut verdiler. Mehmet Türkmen bazı hatalarına rağmen maçtan ülke futbol