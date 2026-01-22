22 Ocak 2026, Perşembe LEVENT TÜZEMEN













Gerçek bir kral Rams Park'ta nefeslerin tutulduğu bir maç izledik. Atletico Madrid, ne zaman topla buluşsa Galatasaray taraftarları Liverpool maçındaki gibi caydırıcı ıslığını sahneye koydu. Galatasaraylı oyuncular, Süper Kupa ve ligde kötü giden maçlardan sonra Atletico Madrid'e karşı sahaya mükemmel bir mücadele yansıttı. Yenilen erken gole rağmen Galatasaray çökmedi, baskı ile Atletico'nun üzerine gitti. Beraberlik golünü yakaladıktan sonra savunmada, orta alanda mümkün olduğu kadar dikkatli ve disiplinli oynamaya özen gösterdi.



Osimhen'in ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Nijeryalı dünya yıldızı, gerçekten bir kral gibi oynadı. Yaptığı koşularla, rakiplerini kovalamasıyla arkadaşlarını sürekli ateşledi. Hele hele uzatmanın son dakikasında akıllıca kaptığı topu, yüksek deparla taşıyıp, al da at dercesine bıraktığı pasa Sara çok iyi vurdu, kaleci Oblak kesti. Eğer orada Eren zekice davranıp, çabuk hareket etse Galatasaray geceyi galibiyetle süsleyebilirdi. Alınan bir puan Avrupa yolunu bence daha rahatlattı, baskından kurtuldu.



Sara'nın sürpriz bir şekilde 3 gün sonra sakatlıktan kurtulup oyuna girmesi Galatasaray'ı topladı. Ve o Sara iki tane net pozisyona girdi.

Birinde zaten Oblak'ı geçemedi. Eğer Barış Alper yorgun olmasaydı, Yunus fiziksel zafiyet yaşamasaydı Galatasaray oyuna daha çok hakim olabilirdi. Kaleci Uğurcan'ı kutluyorum. Griezmann'ın frikiğini müthiş kurtardı, birçok Atletico ataklarında tehlikeleri yumruklarıyla uzaklaştırırken takım arkadaşlarını direncini de ayakta tutu. Alınan beraberlik camia, Okan Buruk, futbolcular için çok ciddi moral olacaktır.