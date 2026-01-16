Hakem başarılıydı

Takımlar arasındaki kadro ve oyun farkı nedeniyle çok fazla ölçü olacak bir maç değildi. Büyük kayıp olmasa da Paulista'nın gidişi ekstra güç kaybı gibi görünüyor. Bir alt ligin 9. sırasında bulunan ve 5.15 milyon euro değerindeki rakibe karşı Beşiktaş'ın oyunu çok iç açıcı gözükmese de ligin ikinci yarısı için resmi hazırlık maçı temposundaydı.

33 yaşında iyi seviyede yabancı dili olan Abdullah Buğra Taşkınsoy MHK'nin geçen sezon kupa yarı finaline atayacak kadar güven duyduğu bir hakemdi. Sonra ne olduysa anlamsızca 3 ay sahalardan kesildi! İsmi zikredilmedi ama herkes anladı.

Tarifen hakemliğinin bittiğini iddia edenler, televizyonlarda söyleyenler bile oldu. 25 Ekim 2025 tarihinde önce AVAR sonra VAR ile geri döndü.

TFF 1. Lig'de düdük çalarken bu kupa maçıyla eski konumuna hızla tırmanıyor.

Rıdvan'ın 21'de top ondan çıkmasına rağmen korner için çırpınıp sonra rakip oyuncuların tepkisiyle aut olduğunu söylemesi güzel de hakem korneri işaret etmeden söylemiş olsaydı daha güzel olurdu.

Abraham'ın Cerny'ye attığı pasta hakem faul çalacağına biraz bekleyip çevre kontrolü yapsa, oynatsa muazzam bir avantaj olacaktı. Ancak kesti ve avantaja yazık oldu.

83'te Beşiktaş'ın attığı golün başlangıcında tuhaf çizilmiş VAR çizgisine gerek yoktu. Çıplak gözle bile Jota ofsayt ve iptal kararı doğru.

Maç eksiğine rağmen hakem başarılıydı.