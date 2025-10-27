27 Ekim 2025, Pazartesi FATİH DOĞAN











En büyük sorun orta saha Futbolda bazen skordan bağımsız bakılacak durumlar vardır. Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçını deplasmanda kazanıp F.Bahçe derbisine moralli girmesi gerçeği gibi… Mücadeleyle süslenmiş iyi futbol hafta boyunca taraftarın derbi ateşini harlamasını sağlar. Derbi demek iş ve özel hayattaki olumsuzlukların unutulması, heyecan ve coşkunun katlanması demek. Kasımpaşa'ya karşı camianın derbi ateşini harlayacak ne iyi bir mücadele ne de üstün bir performans sergilenmedi. Hiç kimse Abraham'ın kaçırdığı penaltıyı ya da Cengiz ve Cerny'nin direkten dönen toplarını istatistik olarak masaya koymasın! Çünkü VAR'dan (haklı olarak) iptal edilen penaltı kararını ve ev sahibi Kasımpaşa'nın kıyısından döndüğü 4-5 net pozisyonu gözardı edemez. "Pekala sorun neydi?" derseniz öncelikli olarak orta saha derim. Orkun-Ndidi ve önlerinde Cerny istekli görünseler de uyumsuz ve verimsizler. Orta üçlünün ileri üçlüyle koordinasyonu da sorunlu. Orta saha koordine olmadan, sağ ve sol bekleri kademeli olarak oyuna sokmadan istenilen ofansif ve güçlü oyunu izlemek zor. Bu yarış G.Birliği'ne yenilip G.Saray'dan 1 puan almak ya da Kasımpaşa'da 2 puan bırakıp Fenerbahçe'yi yenmekle yapılmaz! Beşiktaş fırsat tepti, üç puanı hak etmedi.