En büyük sorun orta saha

Futbolda bazen skordanbağımsızbakılacakdurumlarvardır. Beşiktaş'ınKasımpaşamaçınıdeplasmandakazanıp F.Bahçe derbisine moralligirmesi gerçeği gibi… Mücadeleylesüslenmiş iyi futbol hafta boyuncataraftarın derbi ateşini harlamasınısağlar. Derbi demek iş veözel hayattaki olumsuzluklarınunutulması, heyecan vecoşkunun katlanması demek.Kasımpaşa'ya karşı camianın derbiateşini harlayacak ne iyi bir mücadelene de üstün bir performanssergilenmedi. Hiç kimse Abraham'ınkaçırdığı penaltıyı yada Cengiz ve Cerny'nin direktendönen toplarını istatistikolarak masaya koymasın!Çünkü VAR'dan(haklı olarak) iptaledilen penaltıkararını veev sahibiKasımpaşa'nınkıyısındandöndüğü4-5 netpozisyonugözardıedemez."Pekala sorun neydi?"derseniz öncelikli olarakorta saha derim. Orkun-Ndidive önlerinde Cerny istekligörünseler de uyumsuz veverimsizler. Orta üçlünün ileriüçlüyle koordinasyonu da sorunlu.Orta saha koordine olmadan,sağ ve sol bekleri kademeli olarakoyuna sokmadan istenilen ofansifve güçlü oyunu izlemek zor.Bu yarış G.Birliği'ne yenilipG.Saray'dan 1 puanalmak ya da Kasımpaşa'da2 puan bırakıpFenerbahçe'yi yenmekleyapılmaz! Beşiktaşfırsat tepti, üçpuanı hak etmedi.