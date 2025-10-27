27 Ekim 2025, Pazartesi MUSTAFA ÇULCU











Kimse sabretmez Ligin en az gol yiyen iki takımının maçını daha tecrübeli ve kaliteli ayaklara sahip olan Galatasaray kazandı. Oğuzhan Çakır'ın Galatasaray'ın 14'te Yunus ile 17'de Osimhen ile penaltı beklediği pozisyonlara devam kararları doğru. Sallai'ye yaptığı kontrolsüz hareketinde Juan'a, Barış'a yaptığı kontrolsüz hareketinde Dennis'e sarı kartları göstermedi. Nihayet Bokele'ye 30'da sarı gösterdi. Galatasaray'ın beraberlik golünde; çok net bir şekilde rakip savunmacı Furkan'dan gelen topta Osimhen'e kalkan bayrak yanlış. Gol temiz. Ama uygulama prensiplerinde çok gerilerde kalan güncellenmemiş VAR hakemi izlemeye çağırdı! Külliyen hatalı müdahale. Herhalde "öküz altında buzağı aradılar" ancak bulamadılar, nihayet doğru kararla golü verdiler. Hakemlerin iş birliği tam bir skandaldı! 42'deki mücadelede faulü önce Osimhen yaptı, hakem vermedi. Devamında Bokele'yi ellerin kolların illegal kullanımından ikinci sarıdan ihraç etti. Göz ve karar reflekslerinde sıkıntı yaşayan, sıkışan maçı kendi yöntemleri ile çözmeye çalışan, baskıya direnemeyen, kötü bir hakemlik ve çarpık bir karar çıktı. 27 yaşındaki Oğuzhan Çakır eğer hızlı gelişim göstermezse 45 yaşına kadar ona kimse sabır göstermez. Beşiktaş mutlak galip gelmesi gereken maçtan beraberlikle çıktı. Yeni jenerasyon hakemlerden Adnan Deniz Kayatepe'nin Beşiktaş lehine verdiği penaltı doğru. Kasımpaşa lehine verdiği penaltı yanlış. VAR müdahalesi yedi. VAR'dan penaltıyı iptal etti ama aldatmadan dolayı Cafu'ya sarı göstermeyi unuttu. Abraham'ın attığı penaltıda vuruş anı nizamiydi ancak vuruş öncesi kaleci kale çizgisinin gerisinde oyun alanı dışındaydı ki böyle duramaz. Geriden gelip ivmeleniyor kaleci avantajlı oluyor .Çizgi üzerinde olmalıdır. Hakem penaltı atış koşullarını tamamını yerine getirdikten sonra atış için düdük çalmalıdır. VAR bu duruma karışmaz ama hakemin uygulama hatası var. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'de umut var lakin tecrübe eksik.