Yalçın doğru tercih yaptı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Kayseri galibiyetinin etkisiyle de olabilir evinde radikal ve bir o kadar da doğru kararla sahaya çıktı. Aylardır oturmayan, aksayan tandemi değiştirdi. Uduokhai ve Paulista ikilisini kenara alıp, Djalo-Emirhan ikilisini sahaya sürdü. Emirhan uzun aradan sonra sol stoperde yani yerinde oynadı. Hem bu karar hem de 11 tercihi en iyi tercih duygusunu verdi. Sonuçtan bağımsız net söyleyeyim; Uduokhai ve Paulista'ya verilen sabrın ve şansın yarısı bu ikiliye verilse, daha iyi performansı sergilerler. Cerny ve Rafa Silva ile gelen erken goller hem kalite hem de tecrübe ürünüydü. Ancak ilk yarının sonları ve ikinci devre Beşiktaş anlamsız bir şekilde iyice yavaşladı, hem de rakibi rahatsız etmeyi bıraktı. Tayfur'un attığı gol hem tribünleri gerdi hem de kırılgan hissi veren takım görüntüsünü depreştirdi… Beşiktaş ilk 20 dakika ve son 5 dakikadaki 25 dakikalık tempolu oyununu maçın tamamına yaymalı. O zaman rakiplerine hem korku verir hem de hata yaptırır. Beşiktaş'ın coşkusunu daha çok birlikte yaşama alışkanlığına ihtiyacı var. Kocaelispor şehir takımı… Her açıdan güçlü ve en önemlisi futbol kültürü olan bir il.. Maçta taraftarlar karşılıklı atışıp, cilveleşseler de(!) eskiler birbirini ve tribün kültürünü de iyi hatırlar. Yenilere de dün tanıttılar. Bu yüzden Süper Lig'e döndüğünden bu yana galibiyeti olmayan Kocaeli, asansör takım olursa futbolsever olarak üzülürüm. Petkovic gibi iyi, Agyei gibi potansiyelli genç oyuncuları var. Ancak tecrübeleri yok!