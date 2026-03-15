15 Mart 2026, Pazar AHMET ÇAKAR













Galatasaray bu işi bitirdi! Galatasaray, galiba işi bitirdi. En yakın rakibiyle puan farkı 7. Her ne kadar ikisiyle de maçı olsa bile bazı oyuncular, ligin çok üzerinde. Örneğin Osimhen, sadece gol atmıyor, sadece jeneriklik vuruşlar yapmıyor, takıma liderlik de yapıyor. İlk yarıda her ne kadar G.Saray pozisyon bulsa da dengeli bir oyun vardı. Başakşehir, oynamaya çalıştı. Bazen de pozisyona girdiler ama ikinci yarı korkunç bir G.Saray izledik. Başakşehir ligin iyi takımlarından biri ama özellikle ikinci yarı tam anlamıyla sürklase oldular. İkinci yarının başında Başekşehir, 10 kişi kaldı. Kazanılan serbest vuruşta da Singo, arka direkte G.Saray'daki ilk golünü attı. Zaten G.Saray skor avantajını yakalayıp da rakipten bir fazla oynayınca kaçınılmaz son geliyor. Ardından Osimhen'in koşusu, göğsünde yumuşatışı ve vuruşu. Harika bir gol. Aslında o golden önce uçarak attığı vole direkten döndü.



BATUHAN'I BEĞENDİM

O top direkten dönmese yılın golüydü. Bitime dakikalar kala da Yunus, çizgi halindeki defanstan sıyrılıverdi, döndü ve Nhaga'nın önüne bıraktı, o da attı. Sonuçta Okan Buruk'lu G.Saray dörtte dört yapmak üzere.

Hakem Batuhan Kolak'ı beğendim. İkinci sarı karttan gelen kırmızı kart doğru karar. Rakibin ayağına basma var. Stili, oyunculara yaklaşımı da çok iyiydi.